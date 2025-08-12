Aksaray'da Seyir Halindeki Otomobilde Yangın Paniği - Son Dakika
Aksaray'da Seyir Halindeki Otomobilde Yangın Paniği

12.08.2025 15:48  Güncelleme: 15:52
Aksaray'da bir otomobilde çıkan yangında sürücü, dumanları fark ederek yangın tüpüyle müdahale etti. İtfaiye ve belediye ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alındı, olayda can kaybı yaşanmadı.

Aksaray'da seyir halindeki otomobilde yangın paniği yaşandı. Sürücünün ilk müdahaleyi yangın tüpüyle yaptığı olayda, itfaiye ekipleri de söndürme soğutma çalışması yaptı.

Olay, Ahmet Davutoğlu Bulvarı Konya Adana Kara yolu kesişimi şehir merkezi istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 68 KD 582 plakalı otomobil sürücüsü Şenay İlgün (52) ışıklarda aracından dumanlar çıktığını fark etti. İlgün, hemen aracını yol kenarına çekerek araçta bulunan babası ve annesini araçtan indirdi. Bagajdan yangın tüpünü alarak ilk müdahaleyi yapan sürücü, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Şans eseri olay yerinde çim sulaması yapan belediyeye ait su tankeri de çıkan yangına müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yanan araca müdahale ederek yangını söndürdü. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemeleri alarak trafiği belli bir süre durdurdu. Araçta maddi hasar meydana gelirken, otomobil güvenli bölgeye çekilerek yol tekrar trafiğe açıldı. Yangında herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmazken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Olayı anlatan araç sahibi Şenay İlgün, "Lambada durdum, yeşil yandı. 50 metre yürümeden baktım duman geliyor arabadan. Dörtlüleri yaktım, bagajda yangın tüpü vardı onu aldım söndürdüm. Sağolsun sonra arkadan arkadaşlar geldi. Belediye ekipleri geldi, itfaiye geldi, herkesten Allah razı olsun. Arabada annem ile babam vardı, herhangi bir sıkıntımız yok çok şükür" diye konuştu. - AKSARAY

Kaynak: İHA

aksaray

