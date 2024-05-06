Aksaray'da Şiddetli Yağış Nedeniyle Mandıra Çöktü - Son Dakika
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Aksaray'da Şiddetli Yağış Nedeniyle Mandıra Çöktü

Aksaray\'da Şiddetli Yağış Nedeniyle Mandıra Çöktü

Aksaray'da şiddetli yağış nedeniyle mandıra çöktü. 750 küçükbaş hayvanın göçük altında kaldığı mandıra enkazında kurtarma çalışması başlatıldı.

06.05.2024 01:51  Güncelleme: 01:55
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Aksaray'da şiddetli yağış nedeniyle mandıra çöktü. 750 küçükbaş hayvanın göçük altında kaldığı mandıra enkazında kurtarma çalışması başlatıldı.

Aksaray'da 3 gündür aralıklarla devam eden şiddetli yağış birçok olumsuzlukları da beraberinde getirirken, sel ve su baskınlarının ardından bugün de içerisinde 750 küçükbaş hayvanın bulunduğu bir mandıra çöktü. Aksaray'ın merkeze bağlı Yeşilova beldesinde yaşanan göçük nedeniyle vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine İl Afet Acil Durum (AFAD), Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler iş makinelerinin de desteğiyle kurtarma çalışması başlattı.

Mandıra enkazında kurtarma çalışmaları halen devam ederken İl Afet Acil Durum Müdürü Kadir Çelik, "Yeşilova beldemizde aşırı yağışlar sonucu bir ahırın çöktüğü ihbarı üzerine iki ekiple olay yerine geldik. Şu anda telef olan hayvanlar var. Toplam hayvan sayısının 750 olduğu söyleniyor. Kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kurtarma operasyonumuz bittikten sonra net sayı belli olacak" dedi.

Yeşilova Köseli Mahalle Muhtarı Kemal İlgün ise "Bölgede 3 gündür yağış devam etmekte. Bizim burada mandıramızın çökmesinden dolayı 750'ye yakın küçükbaş hayvanımız göçük altında kaldı. Ağıl altında kalan hayvanlardan ne kadar zayiat verdiğini bilmiyoruz. Zayiat sabah sayımında çıkacak. Allah izin verirse burayı kurtarmaya çalışıyoruz. Yağışlardan dolayı mandıra çöktü" diye konuştu. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da Şiddetli Yağış Nedeniyle Mandıra Çöktü - Son Dakika

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