Aksaray\'da silah kaçakçılığı ve ticareti yapan şahıs yakalandı

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Aksaray'da silah kaçakçılığı ve ticareti yapan bir şahsa yönelik operasyon düzenleyen jandarma ruhsatsız tüfek ve tabancalarla 1 şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri bir şahsın silah kaçakçılığı ve ticaretini yaptığı bilgisine ulaştı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma KOM ekipleri kimliği ve ikamet adresi belirlenen şahsı takibe aldı. 4 gün boyunca teknik ve fiziksel olarak takip yapan jandarma ekipleri yeterli delillerin ardından operasyon için düğmeye bastı. Merkez ilçe mülki sınırları içerisinde bulunan ikamete yönelik yapılan operasyonda S.K. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, evde yapılan aramalarda 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet kuru sıkı tabanca ve 52 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - AKSARAY