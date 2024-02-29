Aksaray'da Silah ve Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Tabanca ve 29 Sikke Ele Geçirildi - Son Dakika
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Aksaray'da Silah ve Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Tabanca ve 29 Sikke Ele Geçirildi

Aksaray\'da Silah ve Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Tabanca ve 29 Sikke Ele Geçirildi

Aksaray'da polis tarafından düzenlenen operasyonda, silah ve tarihi eser kaçakçılığı yapan bir şahsın ikametinde yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca ile 29 adet tarihi eser sikke ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

29.02.2024 13:28
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Aksaray'da silah ve tarihi eser kaçakçılığına yönelik bir ikamete operasyon düzenleyen polis, 3 ruhsatsız tabanca ile 29 adet tarihi eser sikke ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, kaçakçılık ve silah ticareti çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, bir şahsın ruhsatsız silahlar ile tarihi eser bulundurduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen KOM ekipleri, kimlik ve ikamet bilgilerini tespit ettiği M.G. (47) isimli şahsı takibe aldı. 2 gün süren teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli delil ve bulgularla operasyon için düğmeye basan KOM ekipleri, şahsın ikametine baskın yaptı. Şüpheli M.G. yakalanarak gözaltına alınırken, ikamette yapılan aramada 29 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke, 3 adet ruhsatsız silah ve 14 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da Silah ve Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Tabanca ve 29 Sikke Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aksaray'da Silah ve Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Tabanca ve 29 Sikke Ele Geçirildi - Son Dakika
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