Aksaray’da suç oranlarında düşüş - Son Dakika
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Aksaray’da suç oranlarında düşüş

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Aksaray’da suç oranlarında düşüş
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Aksaray Valisi Murat Duru, şehrin asayiş olaylarında düşüş yaşandığını belirterek herhangi bir suç çetesi olmadığını ve olduğunda da tepesine bineceklerini söyledi.

Aksaray Valisi Murat Duru, şehrin asayiş olaylarında düşüş yaşandığını belirterek herhangi bir suç çetesi olmadığını ve olduğunda da tepesine bineceklerini söyledi.

Vali Duru, Polisevinde düzenlenen basın toplantısında 2026 yılının ilk 9 ayında meydana gelen asayiş olayları ve 2025 yılının aynı dönemiyle kıyaslamasını basın mensuplarıyla paylaştı. Toplantıda konuşan Duru, şehirdeki asayiş olaylarının düşüş gösterdiğini belirtti. Vali Duru "Terörle Mücadele konusunda yaptığımız çalışmalarda 2025 yılında PKK/KCK, FETÖ, DEAŞ, DHKP/C ve diğer terör örgütlerine karşı 63 operasyon düzenlenmiş, bu operasyonlarda 35 kişi gözaltına alınmış, 2 kişi de tutuklanmıştır. 2026 yılında ise, 59 operasyon düzenlenmiş, bu operasyonlarda, 58 kişi gözaltına alınmış, 2 kişi de tutuklanmış, Aksaray'da herhangi bir terör eylemi olmamıştır. Asayiş suçlarıyla mücadelemizde taciz, tehdit, hakaret, cinsel taciz, öldürme ve yaralama gibi suçlardan oluşan kişilere karşı işlenen suç sayıları 2025 yılında 4 bin 845 iken, 2026 yılında ise 4 bin 576 olarak gerçekleşmiş ve yüzde 6'lık bir azalma görülmüştür. Hırsızlık, kapkaç, yankesicilik, yağma ve dolandırıcılık gibi malvarlığına karşı işlenen suçlar ise, 2025 yılında bin 501 iken 2026 yılında bu sayı bin 322'ye düşmüştür ve yüzde 12'lik bir azalma görülmüştür. Bu sayıların daha da azalması için tedbirlerimizi artırıyoruz. Ruhsatsız silah ve kaçak silah operasyonlarında ise 2025 yılında, 154 tabanca, 206 av tüfeği, 87 kurusıkı tabanca, 2 uzun namlulu silah ele geçirilmiş, 480 kişi hakkında işlem yapılmıştır. 2026 yılında, 106 tabanca, 138 av tüfeği, 61 kurusıkı tabanca, 2 uzun namlulu silah ele geçirilmiş, 548 kişi hakkında işlem yapılmıştır. Çeşitli suçlardan aranan şahıslardan, 2025 yılında 3 bin 271 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edilmiştir. 2026 yılında ise 2 bin 508 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edilmiştir. Organize suç çetelerine karşı, 2025 yılında, 24 operasyon gerçekleştirilmiş olup, 36 kişi gözaltına alınmış, 1 kişi tutuklanmıştır. 2026 yılında ise, 26 operasyon gerçekleştirilmiş olup, 39 kişi gözaltına alınmış, 1 kişi tutuklanmıştır" dedi. Duru, Aksaray'da herhangi bir suç çetesi olmadığını ve olduğunda da tepesine bineceklerini ifade ederek, "Aksaray'ın, vatandaşların huzurunu bozacak hiçbirşeye müsamaha göstermeyiz. Suç çetelerine karşı sıfır tolerans" dedi.

Vali Duru, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü arasında imzalanan protokole de değinerek, "Protokol kapsamında Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezi, yeni binasının yapımı tamamlanıncaya kadar eğitim faaliydetlerini Akasray Anadolu İmam Hatip Lisesine ait okul, yemekhane ve pansiyon binalarında sürdürecek, yeni binasının tamamlanmasının ardından kendi kampüsüne taşınarak faaliyetlerine burada devam edecek" diye konuştu.

Toplantıya, Aksaray Valisi Murat Duru, Aksaray Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Ali Bayer, İl Emniyet Müdürü Bekir Demir, İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürü Tuncay Karabulut, Basın İlan Kurumu Konya Bölge Müdürü Halil İbrahim Parlak ve şube müdürleri katıldı.

Kaynak: İHA
Aksaray ValiliğiGüvenlik3. SayfaAksarayAsayişTerörSon Dakika

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