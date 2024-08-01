Aksaray\'da Şüphe Üzerine Durdurulan Araçta Kurusıkı Tabanca Bulundu

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Aksaray'da şüphe üzerine durdurulan araçta kurusıkı tabancayla yakalanan şüpheli gözaltına alınırken tabancaya el konuldu.

Aksaray'da Büyük Bölcek Mahallesi'nde Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bekçilerle birlikte uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri şüphe üzerine 68 BE 767 plakalı otomobili durdurdu. Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen M.S. (39) isimli sürücünün aracında arama yapan bekçiler araç içerisine gizlenmiş bir adet tabanca buldu. Olay yerinde tabancayı inceleyen ekipler tabancanın kurusıkı olduğunu tespit ederken öte yandan namlusu kapalı olması gereken tabancanın namlusunun açık olduğu belirlendi. Tabancaya polis ekiplerince el konulurken tabancanın kendisine ait olduğunu belirten araç sürücü M.S. gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı. - AKSARAY