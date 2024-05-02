Aksaray'da tarihi eser kaçakçısına operasyon: 19 sikke ve 1 obje ele geçirildi - Son Dakika
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Aksaray'da tarihi eser kaçakçısına operasyon: 19 sikke ve 1 obje ele geçirildi

Aksaray\'da tarihi eser kaçakçısına operasyon: 19 sikke ve 1 obje ele geçirildi

Aksaray'da polis tarafından düzenlenen operasyonda, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen bir şahıs yakalandı. Operasyonda yapılan aramalarda 19 sikke ve 1 obje ele geçirildi. Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

02.05.2024 17:20
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Aksaray'da tarihi eser kaçakçısına yönelik bir operasyon düzenleyen polis, 19 sikke ve 1 adet obje ile şüpheliyi yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri bir şahsın tarihi eser kaçakçılığı ve ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler adresi ve kimliği belirlenen şahsa yönelik operasyon düzenledi. İkamete düzenlenen operasyonda M.B. (42) yakalanarak gözaltına alınırken yapılan aramalarda 19 adet sikke ve 1 adet obje olmak üzere 20 adet tarihi eser ele geçirildi. M.B. isimli şahıs gözaltına alınırken hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna Muhalefet suçundan işlem başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da tarihi eser kaçakçısına operasyon: 19 sikke ve 1 obje ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aksaray'da tarihi eser kaçakçısına operasyon: 19 sikke ve 1 obje ele geçirildi - Son Dakika
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