Aksaray\'da Tefecilik Operasyonu

Aksaray'da 3 şahsın tefecilik yaparak vatandaşları mağdur ettiği bilgisi üzerine operasyon düzenleyen jandarma 3 şahsı yakalanarak gözaltına aldı. Şahıslardan biri tutuklanırken 11 milyon liralık imzalı senet ve tapu senetleriyle tabanca ele geçirildi.

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tefecilik yaptıkları belirlenen 3 şahsa yönelik operasyon düzenledi. Faiz karşılığında borç para vererek (Tefecilik) vatandaşları mağdur ettikleri tespit edilen şahıslara yönelik il merkezinde belirlenen 3 ayrı adrese eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda D.M.Ş. (45), M.Ö. (39), ve F.S. (45) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve işyerlerinde yapılan aramalarda, 19 adet toplam değeri 11 milyon 500 bin lira olan imzalı senet, 50 adet boş senet, 10 adet tapu senedi, 3 adet cep telefonu, 1 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet tabanca fişeği ve 1 adet kama ele geçirildi. işlemlerinin tamamlanmasına müteakip adli makamlara sevk edilen şahıslardan M.Ö. ve F.S. adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, D.M.Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY