Aksaray'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Aksaray'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

Aksaray\'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

Aksaray'da Yavuz Sultan Selim Mahallesi Yeni Sanayi Sitesinde meydana gelen trafik kazasında, tır ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan bir kişi yaralandı. Yaralı, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

19.04.2024 17:53
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Aksaray'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Yeni Sanayi Sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşaktan dönmek isteyen İ.B. (35) idaresindeki 50 ABS 101 plakalı Ford marka otomobil ile S.Ç. (29) yönetimindeki 06 DVS 98 plakalı Mercedes marka tır çarpıştı. Kaza sonucu otomobilde yolcu olarak bulunan B.B. (26) yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi gerçekleştirilen yaralı, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aksaray'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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