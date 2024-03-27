Aksaray\'da Trafik Jandarması Dron Kullanarak Kural İhlallerini Tespit Ediyor

Aksaray'da trafik jandarması ekipleri trafik güvenliğinin sağlanarak kazaların en aza indirilmesi amacıyla kural ihlallerini dron ile havadan tespit ediyor.
Yaşanan ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının en aza indirilebilmesi, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla çeşitli çalışmalar yapan Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi ekipleri rutin uygulama ve denetimlerin yanı sıra dron desteği ile havadan yaptığı denetimlerle kural ihlallerini metrelerce uzaktan tespit ediyor. Karayolları başta olmak üzere ilçe, belde ve köy yollarında havadan denetim yapan ekipler kural ihlali yapan otomobilleri 1 kilometre uzaklıktaki uygulama noktasında durduruyor. Uygulamalarda özellikle ışık ihlali, emniyet kemeri kullanımı, seyir halinde cep telefonu kullanımı, uygunsuz şerit kullanma, hatalı şerit değiştirme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, araç takip mesafesi, okul ve yaya geçidi önceliği denetleniyor. Cezai işlemlerinin ardından durdurulan araç sürücülerine bilgilendirme yapan trafik jandarması, trafik kurallarıyla ilgili broşürler veriyor.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, "Trafik kazalarının en aza indirilmesi, vatandaşımızın huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla denetim faaliyetlerimize hassasiyetle devam edilecektir" denildi. - AKSARAY
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Trabzon'un Hayrat ilçesinin Balaban Mahallesi'nde içme suyu isale hattı çalışması sırasında meydana gelen göçükte 3 işçi hayatını kaybetti. AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda işçilerin cansız bedenlerine ulaşıldı.
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Sinop'ta, Mimarlar Odası bahçesine bırakılan şüpheli çanta nedeniyle paniğe yol açıldı. Emniyet güçleri olay yerine gelerek gerekli önlemleri aldı. Bomba imha ekibi tarafından kontrol edilen çantadan ilkokul kitapları ve defterler çıktı. Çantanın bir öğrenci tarafından düşürüldüğü ya da bırakıldığı tahmin ediliyor.
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