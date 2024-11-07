Aksaray'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

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Aksaray'da otomobil ile cip çarpıştı: 1 yaralı

AKSARAY - Aksaray'da otomobil ile cipin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Yavuz Sultan Selim Mahallesi Yeni Sanayi Kavşağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinden organize sanayi istikametine seyreden C.Ç. idaresindeki 40 AAZ 859 plakalı Volkswagen marka otomobil ışıklı kavşakta sanayiden çıkan N.Ç. yönetimindeki 68 ABF 668 plakalı Kia marka cip ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 40 plakalı araç sürücüsü yaralanırken yoldan geçen vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahalesinin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polisin inceleme yaptığı kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.