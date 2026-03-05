Aksaray'da Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
Son Dakika

Aksaray'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Aksaray\'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
05.03.2026 00:30
Kırmızı ışıkta bekleyen araca çarpan otomobilde 1 kişi hafif yaralandı, inceleme başlatıldı.

Aksaray'da kırmızı ışıkta bekleyen otomobile bir başka otomobilin arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, gece yarısı Hacılar Harmanı Mahallesi Makas kavşağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, otogar istikametinden şehir merkezi istikametine seyreden Veli M. (20) idaresindeki 68 BM 986 plakalı Opel marka otomobil, Makas kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen Emre E. (25) yönetimindeki 07 AFG 155 plakalı Volkswagen marka otomobile arkadan çarptı. Kazada Opel marka otomobilin ön kısmı adeta hurdaya dönerken, sürücüsü Veli M. hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi ambulans içinde yaptı. Hastaneye gitmeyi kabul etmeyen sürücü ambulanstaki müdahalesinin ardından tedavisi tamamlanırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. Kazaya karışan araçlar çekici marifetiyle sanayiye çekildi. - AKSARAY

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Aksaray, Olaylar, Son Dakika

Aksaray'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
