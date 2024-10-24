Aksaray'da Trafik Kazası: 2 Ölü - Son Dakika
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Aksaray'da Trafik Kazası: 2 Ölü

Aksaray'da iki aracın kafa kafaya çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralı.

24.10.2024 15:35
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Aksaray'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Kaza, Aksaray'ın merkeze bağlı Yeşilova beldesi yolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Aksaray merkezden Yeşilova beldesi istikametine seyreden Mustafa Kayan (56) idaresindeki 68 ABZ 442 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen S.A. (28) yönetimindeki 06 ADJ 983 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da şarampole takla atarken, otomobil sürücüsü ve yanında yolcu olarak bulunan Sıdıka Kayan ile hafif ticari araç sürücüsü araçta sıkıştı. Kazayı gören diğer araç sürücüleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, sağlık, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler araçlarda sıkışan yaralılara yönelik kurtarma çalışması başlattı. Ekipler her iki araca da aynı anda müdahale ederken, müdahale esnasında yan yatan ve devrilmek üzere olan otomobile vatandaşlar dayanak tuttu. Yaklaşık 40 dakika süren kurtarma çalışması sonucu sıkışan hafif ticari araç sürücüsü S.A. ve otomobilde yolcu olarak bulunan Sıdıka Kayan kurtarılarak ambulansa alınırken, otomobil sürücüsü Mustafa Kayan'ın araç içinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar yapılan ilk müdahalelerinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken Sıdıka Kayan da burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da Trafik Kazası: 2 Ölü - Son Dakika

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