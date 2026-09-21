Aksaray\'da tütün operasyonunda 5 gözaltı, 2,1 milyon liralık malzeme ele geçirildi

Aksaray ve ilçelerinde jandarma tarafından yapılan eş zamanlı operasyonlarda piyasa değeri 2,1 milyon lira değerinde tütün ve malzeme ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Aksaray merkez, Güzelyurt ve Ortaköy ilçelerinde gümrük kaçağı sigara ve tütün malzemeleri ticareti yapıldığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçti. Bir süre yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından operasyon için düğmeye basan jandarma ekipleri, merkez ve ilçelerde 4 ayrı adrese eş zamanlı baskın yaptı. Yapılan operasyonda Y.S. (43), C.Ö. (61), M.A. (55), N.Ü. (60) ve M.D. (44) isimli 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 152 bin 80 adet dolu makaron, 65 bin adet boş makaron, 19 bin 200 adet doluma hazır boş sigara paketi, 316 paket kaçak sigara ile 91 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi. Aramalarda ayrıca kaçak imalathaneye çevrilen mekanlarda kullanıldığı tespit edilen 3 makaron paketleme makinesi, 2 otomatik makaron dolum makinesi, 1 hava üfleme makinesi ve 1 kompresör bulundu. Ele geçirilen tüm malzemelere el konulurken, piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon 100 bin lira olduğu öğrenildi.