Aksaray'da uyuşturucu imal ve ticaretini yapan 2 şahsa yönelik operasyon düzenleyen jandarma, 2 şüpheliyi uyuşturucu maddelerle yakaladı.
Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan Aksaray İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri, 2 şahsın uyuşturucu imal edip ticaretini yaptığı bilgisine ulaştı. Aksaray Cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma ekipleri, isim ve adresleri belirlenen 2 şahsı takibe aldı. 2 gün süren teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli delile ulaşan jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Şahısların bulunduğu ikamete yönelik gerçekleştirilen operasyonda M.E.D. ve S.Ö. isimli şahıslar kıskıvrak yakalanırken evde yapılan aramalarda 20 gram sentetik cannabinoid/bonzai, 32 gram metamfetamin, 2 gram toz halinde uyuşturucu hap, 2 gram kenevir tohumu, 1 adet hassas terazi ve 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Jandarmadaki sorgularının ardından Aksaray Adliyesine sevk edilen şüphelilerden M.E.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. S.Ö. isimli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - AKSARAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Aksaray'da Uyuşturucu İmal ve Ticaretine Operasyon: 2 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Muğla Valiliği, 23-24-25 Nisan 2024 tarihlerinde düzenlenecek 59. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu dolayısıyla trafiğe kapanacak yollar ile ilgili duyuru yaptı. Marmaris ve Fethiye'de yapılacak etaplar için belirli güzergahlar üzerinde trafik kontrollü olarak sağlanacak. Detaylar haberde yer alıyor.
Aydın'ın Çine ilçesinde çalınan bir motosikleti Muğla'nın Yatağan istikametine doğru iterek götürmeye çalışan şüpheli, jandarmanın dikkati sayesinde yakalandı. Motosikletin sahibine teslim edilirken, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 'çocuğun cinsel istismarı ile hükümlü ve tutuklunun kaçması' suçlarından hakkında 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.B. isimli şahıs, Jandarma tarafından düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Şahıs, adli makamlara sevk edildikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Aydın'ın Söke ilçesinde yapılan yol kontrol faaliyeti sırasında bir otobüste yapılan aramada, T.Ö. ve E.D. isimli 2 şüpheli uyuşturucu ile yakalandı. Şahıslara ait olduğu tespit edilen 117 gram kubar esrar ve 21 adet sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli süreç devam ediyor.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, motorlu araçların girmesinin yasak olduğu sahil hattı bisiklet yoluna giren 4 şahsa cezai işlem uygulandı. Şahıslara, Kimlik Bildirme Kanunu'nun 32. Maddesi kapsamında kişi başı 2 bin 52 TL idari para cezası verildi.
Anadolu otoyolu Düzce geçişinde yaklaşık 50 milyon değerinde otomobil taşıyan tırda çıkan balata yangınına itfaiye ekipleri zamanında müdahale etti. Araçlar yanmaktan son anda kurtarıldı.
Kırgızistan'da miting düzenleyerek darbe girişimi organize etmekle suçlanan iş adamı İmamidin Taşov, saklandığı köyde yakalandı. Kırgızistan Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi tarafından yapılan açıklamada, Taşov'un darbe planı çerçevesinde protesto eylemleri düzenlemek için geçici karargah kurmayı planladığı ifade edildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?