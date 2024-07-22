Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo 197 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika
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Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo 197 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Aksaray'da yapılan bir operasyonda uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli yakalandı. Operasyonda 1 kilo 197 gram metamfetamin maddesi, uyuşturucu madde kullanma aparatları ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

22.07.2024 14:17
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Aksaray'da uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı tespit edilen şüpheliye yönelik operasyonda 1 kilo 197 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyon Aksaray merkezde bulunan bir iş yeri ofisine yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri bir şahsın uyuşturucu imal ve ticaretini yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle harekete geçen jandarma istihbarat ekipleri kimliğini tespit ettikleri şüpheli M.G.'nin ikametini takibe aldı. Bir süre yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli delile ulaşan jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Şahsın bulunduğu iş yerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken iş yerinde yapılan aramada 1 kilo 197 gram metamfetamin maddesi, 5 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 2 adet hassas terazi ele geçirildi. İl jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY

Kaynak: İHA

Operasyon, Aksaray, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo 197 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo 197 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika
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