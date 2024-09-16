Aksaray\'da Uyuşturucu Operasyonu

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Aksaray'da imal ettiği uyuşturucuyu satan şahıs, jandarmanın düzenlediği operasyonda uyuşturucularla birlikte yakalanırken, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Operasyon, Aksaray merkezde bulunan bir ikamete yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çalışmalar yürüten İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri kent merkezindeki saha çalışmasında bir şahsın uyuşturucu imal edip ticaretini yaptığı bilgisine ulaştı. Bilgiler üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler şüphelinin isim ve adres bilgilerini tespit etti. Ardından Ç.Ö. isimli şahsı ve ikametini takibe alan ekipler bir süre yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından operasyon için düğmeye bastı. İkamete yönelik gerçekleştirilen operasyonda Ç.Ö. isimli şahıs kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınırken ikamette yapılan aramada; 337 gram kubar esrar, 5 gram preslenmiş esrar, 1 adet hassas terazi, 40 adet kenevir tohumu, 4 kök kenevir bitkisi, 3 adet uyuşturucu madde öğütme aparatı ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ç.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY