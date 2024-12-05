Aksaray\'da Uyuşturucu Operasyonu

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Aksaray'da uyuşturucu imal ve ticareti yapan şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonda çeşitli uyuşturucularla birlikte suçüstü yakalanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli faaliyetler yürüten Aksaray İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri, bir şahsın uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma ekipleri, yaptığı çalışmada kısa sürede şahsın kimlik ve adres bilgilerine ulaştı. Bir süre şahsı teknik ve fiziksel olarak takip eden jandarma ekipleri yeterli deliller üzerine operasyon için düğmeye bastı. Şüphelinin ikametine yönelik gerçekleştirilen operasyonda H.E. isimli şahıs suçüstü yakalanarak gözaltına alınırken, evde yapılan aramalarda 89 gram bonzai, 82 Ml amfetamin asetonu, 1 adet hassas terazi, 1 adet av tüfeği, 23 adet av tüfeği fişeği ve 2 adet kama ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY