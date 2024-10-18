Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı - Son Dakika
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Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Jandarma, Aksaray'da iki adrese düzenlediği operasyonda 3 kişiyi gözaltına aldı, uyuşturucu ele geçirildi.

18.10.2024 18:23
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Aksaray'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, uyuşturucu madde ele geçirirken, 3 gözaltına alındı.

Operasyon, Aksaray merkezde 2 ayrı ikamete yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri 3 şahsın uyuşturucu imal ve ticaretini yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma ekipleri isim ve adresleri belirlenen şüphelilere yönelik takip başlattı. 3 gün süren teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli delillerin toplanmasıyla operasyon için düğmeye basıldı. İki ayrı adrese eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda D.K., Ç.D. ve Y.E.Ş. isimli 3 şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, evlerde yapılan aramalarda 130 gram metamfetamin, 6 gram psikotrop hap, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet tabanca, 1 adet tabanca şarjörü ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 24 bin 505 lira nakit para ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve jandarmadaki sorgularının ardından Aksaray Adliyesine sevk edilen 3 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı - Son Dakika
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