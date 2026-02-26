Aksaray\'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Aksaray'da jandarma ekiplerinin uyuşturucu imal ve ticaretini yapan şahıslara yönelik yaptığı operasyonda 3 kişi yakalandı. Şüphelilerden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyon, Aksaray il merkezinde bir ikamete yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri 3 şahsın uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen narkotik ekipleri kimliklerini belirledikleri K.B. (32), M.A.A. (24) ve A.Y. (28) isimli şahısları takibe aldı. Jandarma ekipleri yaptıkları çalışmanın ardından operasyon için düğmeye bastı. Şahısların bulunduğu ikamete yönelik gerçekleştirilen operasyonda 3 şahıs da yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda 382 gram bonzai ve aseton ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edilen 3 şahıstan M.A.A. ve A.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, K.B. isimli şahıs ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. - AKSARAY