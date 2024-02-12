Aksaray\'da Yolcu Otobüslerine Emniyet Kemeri Uygulaması

İçişleri Bakanlığınca ülke genelinde düzenlenen "Kemerin Seni Hem Koltuğa Hem de Hayata Bağlar" uygulaması Aksaray'da yolcu otobüslerine yönelik gerçekleştirildi.
İçişleri Bakanlığı tarafından ülke genelinde şehirlerarası seyahatlerde sürücü ve yolcu güvenliğinin sağlanmasına yönelik başlatılan "Kemerin Seni Hem Koltuğa Hem de Hayata Bağlar" uygulaması Aksaray'da şehirlerarası yolculuk yapan yolculara ve otobüs sürücülerine yönelik yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi Eğitim Büro Amirliği, Seyahat boyunca emniyet kemeri kullanımın hem hukuki zorunluluk olduğu hem de seyahatlerin güvenli şekilde geçmesi için son derece önemli olduğunu anlattı. Emniyet kemeri kullanımın hayati önem taşıdığı, otobüs kazalarında ciddi anlamda araç içinde savrulma, araçtan fırlama, diğer yaralanmaları ve ölümleri büyük oranda azalttığı ve diğer trafik konularında bilgilendirmeler yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde Eğitim faaliyetlerimiz tüm yol kullanıcılarına yönelik etkin bir şekilde devam edecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi. - AKSARAY
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