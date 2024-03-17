Halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması, oluşabilecek olayların önüne geçilmesi amacıyla Aksaray polisi, şok uygulamalarla araç ve şahısları didik didik aradı.
Edinilen bilgiye göre, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak, meydana gelebilecek kötü olayların önüne geçilebilmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yapan Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yaptığı şok uygulamalarla olumsuzluğa geçit vermiyor. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şehir genelinde şok uygulama yapan asayiş ekipleri, araçları bir bir durdurarak denetledi. Araç plakalarının sorgulandığı, araçların didik didik arandığı uygulamalarda sürücü ve yolcular da Genel Bilgi Taraması'ndan (GBT) geçiriliyor. Özellikle şehrin önemli noktalarında yapılan uygulamalar ayrıca kenar mahallelerde de yapılarak suç ve suçlulara geçit verilmiyor. - AKSARAY
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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda, Atatürk Mahallesi Süleyman Demirel Parkı'nda uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin üzerinde ve evlerinde yapılan aramalarda toplamda 87 gram uyuşturucu ve bir kuru sıkı tabanca ele geçirildi.
Sinop'un Boyabat ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 33 adet sentetik hap ve 1 adet uyuşturucu madde ile kullanma aparatı ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli şahıs yakalanarak adli işlemler başlatıldı. Sinop İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların can ve mal güvenliği için suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini açıkladı.
Afyonkarahisar'da polis kontrol noktasında durdurulan bir yolcunun bavulunda yapılan aramada 2 bin 554 adet uyuşturucu hap bulundu. Şüpheli hareketler sergileyen şahıs gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların dini duygularını sömürerek kazanç sağlayan dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, bir dilencinin bebek montuna sakladığı bin 200 lira bulundu.
Afyonkarahisar'da polis, tren garında gözaltına aldığı bir şahsın bavulunda yapılan aramada 11 bin 200 adet uyuşturucu hap ile 14 bin 600 TL ele geçirdi.
Beşiktaş'ta yaşanan feci kazada hayatını kaybeden motokuryenin ailesi, sürücünün serbest bırakılmasına itiraz etti. Baba, adalet istediklerini belirterek, çocuğunun kanının yerde kalmamasını istedi.
İstanbul Esenyurt'ta cadde üzerinde seyir halinde ilerleyen bir arabanın önünü kesen magandalar, aracın içerisindeki sürücüyü darp ettiler. Yaşanan o anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu ile görüntülendi. Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Zafer Mahallesi'nde meydana geldi.
Göztepe Marmaray İstasyonu'nda temizlik görevlisi olarak çalışan Çetin A., güvenlik görevlisi Gülnihal K.'yi bıçakla yüzünden yaraladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yüzünden bıçaklanan kadına hastanede 40 dikiş atıldı. Olay, Cuma günü akşam saatlerinde Göztepe Marmaray İstasyonu'nda meydana geldi. İddiaya göre, istasyonda temizlik görevlisi olarak çalışan Çetin A.(36), aynı istasyonda güvenlik görevlisi olarak çalışan Gülnihal K.'ye bıçağıyla saldırmaya başladı. Gülnihal K., yüzünden aldığı bıçak darbesiyle kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan kadının yüzüne 40 dikiş atıldığı öğrenildi. Polis ekipleri tarafından yakalanan Çetin A. gözaltına alındı. Çetin A. emniyetteki sorgusunda Gülnihal K.'ye kin beslediğini, olayı bundan dolayı gerçekleştirdiğini ifade etti. 11 ayrı suç kaydı olduğu tespit edilen Çetin A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde termal turizm bölgesinde kimliği belirsiz kişiler tarafından yakılan lastikler çevre kirliliğine neden olurken, itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına alabilmek için yoğun uğraş gösterdi. Lastiklerin içeresinde ki tellerin alınması için yangın çıkarıldığı düşünülürken jandarma olayla ilgili araştırma başlattı.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde güneş paneli taşıyan bir tır, virajı alamayarak devrildi. Kazada, tır sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Yaralı sürücü, Kurtalan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Mardin'in Midyat ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. Polis ekipleri, kamera kayıtlarını inceleyerek tespit ettikleri şüphelilerin evinde demir kesme makası, eldiven ve kasatura ele geçirdi. Şüpheliler, adli makamlarca tutuklandı.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde pat pat olarak adlandırılan tarım aracının lastiğinin çıkması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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