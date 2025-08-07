Aksaray Restoranında Dehşet: Saldırı ve Yaralanmalar - Son Dakika
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Aksaray Restoranında Dehşet: Saldırı ve Yaralanmalar

Aksaray Restoranında Dehşet: Saldırı ve Yaralanmalar
07.08.2025 00:52
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Boşandığı eşini ve annesini darp eden şahıs, restoran sahibini bıçaklayıp garsonu vurdu. 4 yaralı.

Aksaray'da boşandığı eşinin çalıştığı Mustafa Chef isimli restoranı basan şahıs, karısını ve annesini darp etti, restoran sahibini bıçaklayıp garsonu tabancayla vurdu. 4 kişinin yaralandığı olayda restoran çalışanları basın mensuplarına saldırdı.

RESTORANDA ESKİ EŞİ VE ANNESİNE SALDIRDI

Olay, Taşpazar Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Mustafa Chef isimli restoranda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, restoranda çalışan Döne A. (39) isimli kadının bir süre önce boşandığı eski eşi Cumali Ç. (40) bıçak ve tabancayla restoranı bastı. Restorana girip eski eşinin üzerine yürüyen Cumali Ç. boşandığı eşi ve yanında bulunan annesi Dudu A.'ya (65) saldırdı.

RESTORAN SAHİBİNİ BIÇAKLADI, GARSONU TABANCAYLA VURDU

Eski eşi ve eski kayınvalidesini darp ettiği sırada restoran sahibi Mustafa K. (39) ve restoranda garson olarak çalışan Cemal S. (19) araya girerek ayırmak istedi. Bu sırada bir eliyle belinde taşıdığı tabancayı, diğer eliyle de bıçağı çıkartarak adeta dehşet saçtı. Ayırmak isteyen garson Cemal S.'yi bacağından tabancayla vuran Cumali Ç., yine ayırmak isteyen restoran sahibi Mustafa K.'yi de bacağından bıçaklayarak yaraladı.

ÇOK SAYIDA EKİP RESTORANA GELDİ

Yaralı restoran sahibi ile garson kanlar içinde yere yığılırken, Cumali Ç. tekrar eski eşi ve eski kayınvalidesine saldırarak darp etti. Restoranda bulunan müşteriler korkuyla dışarıya kaçarken, tabanca ve kavga seslerini duyan vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalede adeta zamanla yarıştı. Kulağından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Dudu A., "Kızımın eski kocası geldi taradı hepimizi. Boşandığı eşi. Kızımın patronunu, garson çocuğu hepsini vurdu. Manyağın tekiydi" dedi.

RESTORAN ÇALIŞANLARI, BASIN MENSUPLARINA SALDIRDI

Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslara taşınarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Bu restoran çalışanları görüntü alan basın mensuplarının üzerine yürüyerek saldırdı. Vatandaşlar engel olurken, ısrarla "çekim yapma" diyerek tepki gösterdi. Olayı gerçekleştirdikten sonra restorandan çıkıp kaçmak isteyen Cumali Ç. ise polis ekiplerinin anında müdahalesiyle kaçamadan kıskıvrak yakalandı. Şahıs apar topar gözaltına alınarak polis aracına götürülürken, bu sırada yaralıların yakınları şahsı linç etmek isteyerek saldırdı. Polis güçlükle saldırıyı önlerken, Cumali Ç. polis aracına bindirilerek olay yerinden götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan restoran sahibi ve garsonun durumlarının ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

aksaray, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aksaray Restoranında Dehşet: Saldırı ve Yaralanmalar - Son Dakika

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