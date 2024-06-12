Aksaray Valisi ve Belediye Başkanı Trafik Kazasında Yaralanan Sürücünün Yardımına Koştu - Son Dakika
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Aksaray Valisi ve Belediye Başkanı Trafik Kazasında Yaralanan Sürücünün Yardımına Koştu

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu ve Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, köylerdeki çalışmaları incelemek için yola çıktıkları sırada önlerinde seyreden aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan sürücünün yardımına koştu.

12.06.2024 11:04
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Aksaray'da köylerdeki çalışmaları yerinde incelemek ve ziyaretler için yola çıkan Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu ve Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, köy yolunda seyrederken önlerinde giden aracın takla atması sonu yaşanan trafik kazasında yaralanan sürücünün yardımına koştu.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer ile birlikte köylerde yapılan çalışmaları yerinde incelemek için Ortaköy ilçesine ve merkeze bağlı köylere gitmek üzere yola çıktı. Ortaköy ilçesine 4 kilometre kala önlerinde seyreden D.A.T. idaresindeki 68 ABP 911 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole takla attı. Kazaya şahit olan vali ve başkan araçtan inip yaralı sürücünün yardımına koştu. Hafif yaralanan sürücüye ilk müdahale vali ve belediye başkanı tarafından yapılırken koruma polisleri de 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı sürücüyü ambulansa alarak ilk müdahalesini burada yaptı. Ardından yaralı sürücü Ortaköy İlçe Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alınırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aksaray Valisi ve Belediye Başkanı Trafik Kazasında Yaralanan Sürücünün Yardımına Koştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aksaray Valisi ve Belediye Başkanı Trafik Kazasında Yaralanan Sürücünün Yardımına Koştu - Son Dakika
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