Akşehir\'de Çiçek Hırsızlığı

Konya'nın Akşehir ilçesinde bir iş yerinin önündeki çiçekler kimliği belirsiz bir kişi tarafından kökünden sökülerek çalındı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, iş yeri sahibi yaşanan olaya tepki gösterdi.

Olay, Akşehir'in İstasyon Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün saat 22.30 sıralarında iş yerinin önüne gelen bir kişi önce çevreyi kontrol etti. Yaklaşık 5 dakika sonra elinde poşetle tekrar gelen şahıs, saksıda bulunan çiçekleri kökünden sökerek poşetine koydu ve olay yerinden uzaklaştı.

Yaşanan hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Görüntüleri izleyen iş yeri sahibi Kaan Elverişli, duruma tepki gösterdi. Elverişli, "Adam önce geliyor, etrafı gözlüyor. 5 dakika sonra elinde poşetle geliyor. Çiçekleri kökünden koparıp çalıyor. Mevzu çiçek değil, insanlar bu kadar nasıl düşüyor? Gelse istese bir ot parçasını mı vermeyeceğiz? Ayıp, günah" ifadelerini kullandı. - KONYA