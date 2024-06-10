Akşehir'de İzinsiz Havai Fişek Satışı Yapan 3 İş Yerine Operasyon - Son Dakika
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Akşehir'de İzinsiz Havai Fişek Satışı Yapan 3 İş Yerine Operasyon

Konya'nın Akşehir ilçesinde, izinsiz ve yetkisiz havai fişek satışı yaptığı tespit edilen 3 iş yerinden toplam 740 adet havai fişek yakalandı. Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, adli ve idari işlemlerin devam ettiği ve düğün sezonu nedeniyle denetimlerin ara verilmeden devam edeceği belirtildi.

10.06.2024 15:08
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Konya'nın Akşehir ilçesinde, izinsiz ve yetkisiz havai fişek satışı yaptığı tespit edilen 3 iş yerinden toplam 740 adet havai fişek yakalandı.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, genel güvenliğin tehlikeye sokulmasını önlemek amacıyla havai fişek satan iş yerlerinde denetimler gerçekleştirdi. Polis ekiplerince yapılan denetimlerde, izinsiz ve yetkisiz havai fişek satışı yaptığı tespit edilen 3 iş yerinden toplam 740 adet havai fişek yakalandı. 3 iş yerine yönelik adli ve idari işlemlerin devam ettiği ve düğün sezonu nedeni ile denetimlerin ara verilmeden devam edeceği belirtildi. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Akşehir'de İzinsiz Havai Fişek Satışı Yapan 3 İş Yerine Operasyon - Son Dakika

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