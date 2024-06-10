Akşehir'de İzinsiz Havai Fişek Satışı Yapan 3 İş Yerine Operasyon

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Konya'nın Akşehir ilçesinde, izinsiz ve yetkisiz havai fişek satışı yaptığı tespit edilen 3 iş yerinden toplam 740 adet havai fişek yakalandı.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, genel güvenliğin tehlikeye sokulmasını önlemek amacıyla havai fişek satan iş yerlerinde denetimler gerçekleştirdi. Polis ekiplerince yapılan denetimlerde, izinsiz ve yetkisiz havai fişek satışı yaptığı tespit edilen 3 iş yerinden toplam 740 adet havai fişek yakalandı. 3 iş yerine yönelik adli ve idari işlemlerin devam ettiği ve düğün sezonu nedeni ile denetimlerin ara verilmeden devam edeceği belirtildi. - KONYA