Akşehir'de Kamyonet Takla Attı: Sürücü Hayatını Kaybetti

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Konya'nın Akşehir ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin takla atması sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Akşehir ilçesi Cankurtaran Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akşehir'den Yalvaç istikametine seyir eden Bülent Gürdallı yönetimindeki 07 AOU 268 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik ışıklarına çarparak takla attı. Kazada kamyonet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildii. Bülent Gürdallı'nın cansız bedeni, Akşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA