Akşehir\'de kaza: Heykele çarpan araçta sürücü yaralandı

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Konya'nın Akşehir ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu heykele çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, Tarık Buğra Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.D. idaresindeki 06 BSB 011 plakalı Wolkswagen marka otomobil önüne aniden çıkan araca çarpmamak için sürücüsünün direksiyonu kırmasıyla kontrolden çıkarak refüje çıkıp refüjdeki Tarık Buğra heykeline çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıya sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA