Akşehir'de trafik kazası: 4 yaralı
Akşehir'de trafik kazası: 4 yaralı

03.05.2026 16:32  Güncelleme: 16:42
Konya'nın Akşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Afyonkarahisar Konya arasındaki D-300 kara yolu üzerinde Değirmenköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.U. (23) idaresindeki 42 BCY 824 plakalı otomobil, Afyonkarahisar istikametinden Konya yönüne doğru seyir halindeyken, yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Bu sırada aynı istikamette ilerleyen ve M.Y. (57) yönetimindeki 33 KMS 57 plakalı otomobil ile çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda bulunan sürücüler M.U. ve M.Y. ile yolcular S.Y. ve İ.N. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan trafik ve jandarma ekipleri, yolda güvenlik önlemleri alarak trafiğin kontrollü şekilde akmasını sağladı. Öte yandan, araç içerisinde sıkışan yaralılar için Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Akşehir İtfaiye Merkezi ekiplerinin titiz çalışması sonucunda araçta sıkışan yaralılar bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından bölgede trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, araçların yoldan kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İHA

