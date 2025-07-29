Konya'nın Akşehir ilçesinde uyuşturucudan gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen S.Y., G.K. ve S.Ö. isimli şahısları uyuşturucu hap ile yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen S.Y. çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Akşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama - Son Dakika
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