Akşehir\'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Konya'nın Akşehir ilçesinde uyuşturucudan gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen S.Y., G.K. ve S.Ö. isimli şahısları uyuşturucu hap ile yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen S.Y. çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA