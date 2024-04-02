Konya'nın Akşehir ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda bir parkta uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiası ile 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların üzerinde uyuşturucu yakalanırken şahıslardan biri çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre; Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri sokak satıcılığı yapan, uyuşturucu madde kullanan ve sevk eden şahıslarla ilgili yaptığı istihbarı çalışmalarda İstasyon Mahallesinde bir parkta uyuşturucu madde ticareti ile uyuşturucu madde kullanan şahıslar olduğunu tespit etti. Narkotik suçlarla mücadele ekibi topladığı bilgiler ışığında parkta bulunan H.K., S.A. ile M.B. isimli üç şüpheliyi gözaltına aldı. Narkotik ekibi tarafından şüphelilerin üzerinde yapılan aramada kağıda emdirilmiş sentetik bonzai ele geçirdi. Şüpheli H.K.'nin evinde yapılan aramada ise 6 adet sentetik ecza ele geçiren narkotik ekibi uyuşturucu maddelere el koydu. Soruşturmayı genişleten ekipler, Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile şüpheli H.K.'den uyuşturucu madde aldığı tespit edilen A.Y., E.T., M.A., T.G., M.C. ile O.Ö.'yü gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler S.A., M.B., A.Y., E.T., M.A., T.G., M.C. ile O.Ö. hakkında "Uyuşturucu Madde Bulundurmak, Kullanmak ve Kabul Etmek" suçundan işlem yapıldı. İşlemleri tamamlanan şüpheliler serbest bırakıldı.
Narkotik ekibi diğer şüpheli H.K. hakkında ise "Uyuşturucu Madde Bulundurmak, Kullanmak, Kabul Etmek ve Uyuşturucu Madde Ticareti" suçlarından işlem yaptı. İşlemleri tamamlanan şüpheli H.K. Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Savcılık sorgusu tamamlanan şüpheli H.K. tutuklanma talebi ile sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Akşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı, 1 Tutuklama - Son Dakika
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