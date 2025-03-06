Akyaka'da jandarma ekiplerinden öğrencilere "Trafik Dedektifleri Projesi" eğitimi - Son Dakika
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Akyaka'da jandarma ekiplerinden öğrencilere "Trafik Dedektifleri Projesi" eğitimi

Akyaka\'da jandarma ekiplerinden öğrencilere "Trafik Dedektifleri Projesi" eğitimi

Akyaka'da jandarma ekipleri, öğrencileri trafik konusunda bilinçlendirmek amacıyla "Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında eğitim verdi.

06.03.2025 10:27
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Akyaka'da jandarma ekipleri, öğrencileri trafik konusunda bilinçlendirmek amacıyla "Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında eğitim verdi.

Akyaka Kaymakamlığı İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Duraklı Şehit Ergün Ünlü İlkokulunda düzenlenen etkinlikte, öğrencilere trafik kuralları, yaya geçidi kullanımı, emniyet kemeri takmanın önemi ve güvenli bisiklet sürüşü gibi konular anlatıldı.

Eğitim sırasında interaktif sunumlar ve uygulamalı etkinlikler düzenlenirken, öğrencilere trafik işaretleri ve temel güvenlik kuralları hakkında bilgiler verildi. Jandarma ekipleri, çocukların trafikte bilinçli bireyler olarak yetişmelerinin önemine vurgu yaparak, onların birer "Trafik Dedektifi" olarak ailelerini ve çevrelerini uyarmalarının trafik kazalarını önlemede büyük rol oynayacağını belirtti.

Öğrenciler, jandarma ekiplerinin verdiği eğitimi büyük bir ilgiyle dinlerken, soru-cevap bölümüyle trafik konusunda merak ettikleri konuları öğrenme fırsatı buldu. Eğitim sonunda öğrencilere bilgilendirici broşürler ve küçük hediyeler dağıtıldı.

Yetkililer, bu tür bilinçlendirme çalışmalarının devam edeceğini belirterek, trafik güvenliğinin küçük yaşlardan itibaren kazanılan bir alışkanlık olduğunu vurguladı. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Akyaka'da jandarma ekiplerinden öğrencilere 'Trafik Dedektifleri Projesi' eğitimi - Son Dakika

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