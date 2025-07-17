Akyazı\'da Fenalaşan Babası Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kaldırımda yürüdüğü sırada fenalaşarak yere yığılan 2 çocuk babası hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, dün gece saatlerinde Ada Caddesi Hastane Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Halasının evinden çıkan 48 yaşındaki Şener Düzcan, evine doğru yürürken bir anda fenalaşarak yere düştü. Baygın halde yatan adamı gören vatandaşlar hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, 2 çocuk babası Düzcan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri alanı güvenlik şeridiyle kapatarak çevrede önlem aldı. Acı haberi duyar duymaz olay yerine gelen aile fertleri sinir krizi geçirdi. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Düzcan'ın cansız bedeni, Akyazı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Düzcan'ın kesin ölüm sebebi, yapılacak olan otopsinin ardından netlik kazanacak.

Konu ile alakalı inceleme başlatıldı. - SAKARYA