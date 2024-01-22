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Akyazı'da Kamyon ve Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 1 Yaralı - Son Dakika
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Akyazı'da Kamyon ve Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 1 Yaralı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Ada Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, bir MAN marka kamyon ile Alfa Romeo marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Akyazı\'da Kamyon ve Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 1 Yaralı
22.01.2024 - 17:03,
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kamyon ile otomobilin kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Ada Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, MAN marka kamyon ile Alfa Romeo marka otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve tedbir gayesiyle itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edildi. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Akyazı'da Kamyon ve Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 1 Yaralı - Son Dakika
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