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Akyazı'da kaza sonrası araçta yangın çıktı, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Akyazı'da kaza sonrası araçta yangın çıktı, 1 kişi yaralandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki hafif ticari araç çarpıştı. Kazaya karışan araçlardan birinin motor kısmında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, kazada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Akyazı\'da kaza sonrası araçta yangın çıktı, 1 kişi yaralandı
12.01.2024 - 10:42,
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışmasının ardından kazaya karışan bir aracın motor kısmında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, D-100 kara yolu Ormanköy Mahallesi mevkiinde S.K. idaresindeki 34 SZ 4786 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ile S.Y. hakimiyetindeki 54 HZ 165 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç çarpıştı. Meydana gelen kazada S.K. yaralandı, kullandığı aracın motor kısmında yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Aracın motor kısmında çıkan yangın ise itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken. Kaza sebebiyle her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Akyazı'da kaza sonrası araçta yangın çıktı, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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