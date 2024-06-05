Sakarya'da minibüs yangınına beton mikseri müdahalesi - Son Dakika
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Sakarya'da minibüs yangınına beton mikseri müdahalesi

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir minibüsün alev alması üzerine yoldan geçen bir beton mikseri, suyuyla yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri de olay yerine gelerek yangını kontrol altına aldı. Araç kullanılamaz hale geldiği için inceleme başlatıldı.

05.06.2024 10:32
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde alev topuna dönen minibüse yoldan geçen beton mikserinin suyu ile müdahale edildi.

Kuzuluk fabrikalar yolu üzerinde yaşanan olayda, İ.B.'nin kullandığı 16 JS 431 plakalı Mercedes marka minibüste henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangını gören beton mikseri sürücüsü, alevlere mikserdeki suyla ilk müdahaleyi yaptı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sebebiyle araç kullanılamaz hale geldi.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da minibüs yangınına beton mikseri müdahalesi - Son Dakika

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