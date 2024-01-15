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Sakarya'da miras kavgası: Bir kişi silahla yaralandı - Son Dakika
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Sakarya'da miras kavgası: Bir kişi silahla yaralandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde miras meselesi sebebiyle çıkan tartışmada, bir kişi akrabasını silahla vurarak yaraladı. Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralı hastaneye kaldırılırken, polis şüpheliyi gözaltına aldı.

Sakarya\'da miras kavgası: Bir kişi silahla yaralandı
15.01.2024 - 14:02,
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde miras meselesi sebebiyle bir kişi akrabasını silahla vurarak yaraladı.

İnönü Mahallesi Karacasu Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, M.B. ile kız kardeşi S.G. arasında miras meselesi sebebiyle tartışma çıktı. Kavgaya dönen tartışmada S.G.'nin eşi F.G., yanında bulunan silahla M.B.'yi ayağından vurarak yaraladı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edildi. Hususa ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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Sakarya, Akyazı, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da miras kavgası: Bir kişi silahla yaralandı - Son Dakika


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