Akyazı'da Oto Yıkama Dükkanında Silahlı Kavga

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir oto yıkama dükkanında çıkan tartışmada 1 kişi silahla vurularak yaralandı.

Olay, dün gece saatlerinde Yunus Emre Mahallesi Pazarköy Caddesi üzerindeki biri oto yıkama dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yeri sahibi K.O. ile Ö.P. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda, oto yıkamanın sahibi K.O., Ö.P.'yi silahla bacağından vurarak yaraladı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Konu ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA