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Akyazı'da otomobil beton direğe çarptı: 4 yaralı - Son Dakika
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Akyazı'da otomobil beton direğe çarptı: 4 yaralı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir otomobil beton direğe çarptı. Kazada 4 kişi yaralanırken, sıkışan bir yaralı itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Akyazı\'da otomobil beton direğe çarptı: 4 yaralı
16.12.2023 - 20:42,  Güncelleme: 20:43
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Sakarya'da kontrolden çıkan otomobil beton direğe çarptı: 4 yaralı

Araçta sıkışan yaralıyı itfaiye kurtardı

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin beton elektrik direğine çarptığı kazada 4 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan 1 yaralı ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, Akyazı ilçesi Pazarköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.K. kontrolündeki 54 HP 842 plakalı otomobil, yağışında etkisi ile kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıktı. Kaldırıma çıkan otomobil, beton elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada araç içerisinde bulunan 6 kişiden 4'ü yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılardan E.K., S.S. ve A.T. kendi imkanları ile araçtan çıkarken, E.S. ise sıkıştı. Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerinin çalışması neticesinde yaralı E.S., sıkıştığı yerden kurtarıldı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Sakarya, İtfaiye, Akyazı, Son Dakika

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