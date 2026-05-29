Akyazı'da Silahlı Saldırı: 1 Kişi Tutuklandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir minibüs içerisindeki 2 kişinin tabancayla vurularak yaralanması olayına ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı. Olayda yaralanan şahıslardan birinin ise bayram izniyle cezaevinden çıktığı öğrenildi.

Olay, dün Akyazı ilçesi Karaçalılık Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana gelmişti. İş yerinde taraflar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmanın büyümesi üzerine G.D. (34), 54 H 4091 plakalı minibüs içerisinde bulunan S.D. (32) ve O.D.'ye (30) tabancayla ateş açarak yaralamıştı. Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında; silahı ateşleyen şüpheli G.D. (34), olayda yaralanan ve hastanedeki tedavileri tamamlanan S.D. (32) ile O.D. (30) ve kavganın diğer tarafları olduğu belirlenen S.C. (41), Ö.Ç. (38), G.K. (42) ve G.D. (41) gözaltına alınmıştı.

Silahı ateşleyen saldırgan tutuklandı

Jandarmadaki işlemleri tamamlanarak adli mercilere sevk edilen 7 şüpheliden, minibüse tabancayla ateş açarak 2 kişiyi yaralayan G.D. (34) çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan, yürütülen soruşturmada olaya ilişkin yeni bir detay ortaya çıktı. Silahlı saldırıda yaralanan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan O.D. (30) isimli şahsın, bayram izni alarak cezaevinden çıktığı öğrenildi. - SAKARYA