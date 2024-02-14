Akyazı'da Şüphelinin Üstünden Tabanca, Makineli Tüfek ve Bıçak Çıktı - Son Dakika
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Akyazı'da Şüphelinin Üstünden Tabanca, Makineli Tüfek ve Bıçak Çıktı

Akyazı\'da Şüphelinin Üstünden Tabanca, Makineli Tüfek ve Bıçak Çıktı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde devriye atan bekçiler, şüphelendikleri bir kişiyi durdurarak üst araması yaptı. Yapılan aramada şahsın üzerinden tabanca, makineli tüfek, bıçak ve fişekler ele geçirildi. Şahıs, çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.

14.02.2024 12:46  Güncelleme: 12:48
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bekçilerin üst araması yaptığı şüphelinin üstünden tabanca, makineli tüfek ve bıçak çıktı. Adeta cephanelik gibi dolaşan şahıs, çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yağcılar Caddesi üzerinde devriye atan bekçiler, şüphelendikleri Ş.A. isimli şahsı durdurarak üst araması yaptı. Yapılan aram neticesinde şahsın üzerinden 1 adet tabanca, 1 adet hafif makineli tüfek, bıçak ve silahlara ait 37 adet fişek ele geçirildi. Adeta cephanelik gibi dolaşan ve bölgeye sevk edilen polis ekiplerince gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Akyazı'da Şüphelinin Üstünden Tabanca, Makineli Tüfek ve Bıçak Çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akyazı'da Şüphelinin Üstünden Tabanca, Makineli Tüfek ve Bıçak Çıktı - Son Dakika
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