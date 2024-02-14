Akyazı\'da Şüphelinin Üstünden Tabanca, Makineli Tüfek ve Bıçak Çıktı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bekçilerin üst araması yaptığı şüphelinin üstünden tabanca, makineli tüfek ve bıçak çıktı. Adeta cephanelik gibi dolaşan şahıs, çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.
Yağcılar Caddesi üzerinde devriye atan bekçiler, şüphelendikleri Ş.A. isimli şahsı durdurarak üst araması yaptı. Yapılan aram neticesinde şahsın üzerinden 1 adet tabanca, 1 adet hafif makineli tüfek, bıçak ve silahlara ait 37 adet fişek ele geçirildi. Adeta cephanelik gibi dolaşan ve bölgeye sevk edilen polis ekiplerince gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı. - SAKARYA
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