Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tarla sürdüğü esnada ayağını çapa makinesine kaptırarak hayatını kaybeden 75 yaşındaki Tacettin Başkan, son yolculuğuna uğurlandı.
Olay, üç gün önce Akyazı ilçesi Hastane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bahçede çapa makinesi ile çalışan Tacettin Başkan (75), bir anlık dalgınlık neticesinde sol ayağını makineye kaptırdı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince yapılan çalışma neticesinde ayağı sıkıştığı yerden çıkarılan ve Tacettin Başkan'a ilk müdahalesi olay yerinde gerçekleştirildi. Ağır yaralanan Başkan, kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Hayatını kaybeden Tacettin Başkan'ın cenazesi, Akyazı Yongalık Civekdağı Mahallesi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. - SAKARYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Akyazı'da tarla sürerken ayağını çapa makinesine kaptıran yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika
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