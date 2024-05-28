Akyazı'da Trafik Kazası: 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Akyazı'da Trafik Kazası: 3 Kişi Yaralandı

Akyazı\'da Trafik Kazası: 3 Kişi Yaralandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile panelvan tipi aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Panelvan aracın sürücüsünün ehliyetinin olmadığı belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

28.05.2024 11:50
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde sokak arasında otomobil ile panelvan tipi aracın çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Panelvan aracın sürücüsünün ehliyetinin olmadığı öğrenildi.

Kaza, İnönü Mahallesi 7089. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ş. kontrolündeki 54 AHZ 106 plakalı Volkswagen marka panelvan tipi araç ile sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 DVV 99 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan panelvan tipi araç bahçe duvarına çarparak durabildi. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, panelvan sürücüsü A.Ş.'nin ehliyetinin olmadığı tespit edildi. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Akyazı'da Trafik Kazası: 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akyazı'da Trafik Kazası: 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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