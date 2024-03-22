Sakarya'nın Akyazı ilçesinde camiden evine bisikleti ile gittiği esnada dengesini kaybeden yaşlı adam otomobile çarparak yaralandı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Akyazı ilçesi Uzunçınar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, camiden evine bisikleti ile gittiği esnada dengesini kaybeden H.C. (65), o sırada arkasından gelen otomobilin aynasına çarparak yere düştü. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi gerçekleştirilen yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Akyazı'da yaşlı adam bisiklet kazası geçirerek yaralandı - Son Dakika
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