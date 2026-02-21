Akyazı\'da Yeni Camide Yangın

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde ibadete yeni açılan camide çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Merkez Yeniköy Mahallesi'nde bu yıl ibadete açılan Osmanlı Camii'nde yerden ısıtma sisteminden kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi mahalle sakinleri yaparken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA
