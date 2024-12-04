Alaca'da Kar Kazası: Sürücü Kurtuldu - Son Dakika
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Alaca'da Kar Kazası: Sürücü Kurtuldu

Alaca\'da Kar Kazası: Sürücü Kurtuldu

Çorum'un Alaca ilçesinde kar nedeniyle dereye yuvarlanan araçtaki sürücü yara almadan kurtuldu.

04.12.2024 17:28
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Çorum'un Alaca ilçesinde kar sebebiyle kayarak dereye yuvarlanan otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu.

Kaza, Alaca ilçesi Çorum-Alaca karayolu Küre köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Veysal S. yönetimindeki 14 ABG 918 plakalı otomobil, kar sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak dereye yuvarlandı. Kazada otomobil sürücüsü yara almadan kurtuldu.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından yolda güvenlik önlemi alındı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Alaca'da Kar Kazası: Sürücü Kurtuldu - Son Dakika

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