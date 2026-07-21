Meyve-sebze halinde zabıtayı vuran güvenlik görevlisi tutuklandı

Zonguldak Belediyesi Sebze Meyve Hali'nde dün 500 bin liralık alacak verecek meselesi yüzünden zabıta memurunu silahla bacağından yaralayan güvenlik görevlisi O.B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Zonguldak Adliyesi'nde tutuklandı.

Olay, Karaelmas Mahallesi Mustafa Aşçı Caddesi üzerindeki Hal Sokak'ta dün öğle saatlerinde meydana geldi. Zonguldak Belediyesi Sebze Meyve Hali'nde görevli güvenlik görevlisi O.B., iddiaya göre kredi çekerek kendisine 500 bin lira borç verdiği öne sürülen zabıta memuru Kemal Ö. ile tartışmış, kavgaya dönüşen olayda silahını çekerek zabıtayı bacağından vurmuştu. Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan güvenlik görevlisi O.B.'nin emniyetteki sorgusu tamamlandı. İfade işlemleri biten şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Zonguldak Adliyesi'ne getirildi.

İfadesinde Kemal Ö.'nün yaralanmasına ilişkin bilgisinin olmadığını öne süren zanlı O.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK