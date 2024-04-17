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Alacak verecek kavgasında 2 kişiyi bıçakla yaralayan şüpheliler adliyede

AKSARAY - Aksaray'da iki grup arasında çıkan alacak verecek tartışmasının kavgaya dönüşmesi sonucu 2 genç bıçaklanarak yaralanırken, gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 şahıs adliyeye sevk edildi.

Olay, dün gece Hamidiye Mahallesi Mehmet Altınsoy Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında alacak verecek meselesi olan Onur Ö.ile Afganistan uyruklu Khan Agha S.arkadaşları ile birlikte caddede karşılaştı. iki grup arasındaki alacak verecek tartışması kavgaya dönüştü. Kavgada Khan Agha S. ve arkadaşları M.U.ve A.A.yanlarında bulundurdukları bıçaklarla Can Y.'yi omzundan, Onur Ö.'yü bacağından bıçakla yaraladı. Şüpheliler daha sonra olay yerinden kaçtı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada müdahale edilen ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen iki yaralı, gece yarısı taburcu edildi. Polis olay yerinden kaçan 3 yabancı uyruklu şahsın peşine düştü. Kısa süre sonra 3 yabancı uyruklu şahsın ikametini tespit eden polis, şahısları yakalayarak gözaltına aldı. İl Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan şahıslar bugün öğleden sonra adli makamlara sevk edildi.