Alacak verecek kavgasında 2 kişiyi bıçakla yaralayan şüpheliler adliyede
AKSARAY - Aksaray'da iki grup arasında çıkan alacak verecek tartışmasının kavgaya dönüşmesi sonucu 2 genç bıçaklanarak yaralanırken, gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 şahıs adliyeye sevk edildi.
Olay, dün gece Hamidiye Mahallesi Mehmet Altınsoy Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında alacak verecek meselesi olan Onur Ö.ile Afganistan uyruklu Khan Agha S.arkadaşları ile birlikte caddede karşılaştı. iki grup arasındaki alacak verecek tartışması kavgaya dönüştü. Kavgada Khan Agha S. ve arkadaşları M.U.ve A.A.yanlarında bulundurdukları bıçaklarla Can Y.'yi omzundan, Onur Ö.'yü bacağından bıçakla yaraladı. Şüpheliler daha sonra olay yerinden kaçtı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada müdahale edilen ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen iki yaralı, gece yarısı taburcu edildi. Polis olay yerinden kaçan 3 yabancı uyruklu şahsın peşine düştü. Kısa süre sonra 3 yabancı uyruklu şahsın ikametini tespit eden polis, şahısları yakalayarak gözaltına aldı. İl Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan şahıslar bugün öğleden sonra adli makamlara sevk edildi.
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Denizli'nin Tavas ilçesinde bulunan Milli Mücadele kahramanı Köpekçi Nuri Efe anısına yapılan heykel, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kundaklandı. Heykel, çıkan yangın sonucu büyük oranda zarar gördü. Olayın faili veya faillerinin yakalanması için soruşturma başlatıldı.
Denizli'nin önemli Milli Mücadele kahramanlarından Köpekçi Nuri Efe anısına ilçe girişine 5 yıl önce yaptırılan heykelin, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kundaklandığı iddia edildi.
Denizli'nin Tavas ilçesinde bulunan Milli Mücadele kahramanı Köpekçi Nuri Efe heykeli kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kundaklandı. Heykelde büyük oranda zarar meydana geldi.
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde motosikletle seyir halinde olan 2 şüpheli, 2 aracı kurşunlayarak olay yerinden kaçtı. Şüphelilerin ateş ettiği araçlarda maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.
Yalova'nın Termal ilçesinde meydana gelen orman yangınına Yalova ve Bursa'dan gelen ekipler müdahale etti. Yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları başlatıldı. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Bağcılar'da seyir halindeki motosikleti durduran bir şahıs, motosikletteki 2 kişiye ateş açarak kaçtı. Saldırı sonucunda 2 kişi yaralanırken, çevrede bulunan 4 araç da mermi isabet etti. Şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.
Erzurum Atatürk Üniversitesi kampüsünde iki öğrenci grubu arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 4 kişi yaralanırken olayla ilgili olarak 10 kişi gözaltına alındı. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. İl Emniyet Müdürü olayları yerinde inceledi. Soruşturma devam ediyor.
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Adıyaman'da meydana gelen kaza sonucu, sürücüleri öğrenilemeyen iki otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı ve Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Soruşturma devam ediyor.
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