Alacak Verecek Kavgasında Kan Aktı

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Alacak verecek davasında kan aktı: 1 yaralı

-Alacak-verecek davasında pompalı tüfekle vuruldu

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 2 kişi arasında çıkan kavgada bir kişi pompalı silahla vurularak yaralandı.

Olay, Mehmet Ali Paşa mahallesi Adnan Menderes bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki kişi arasında, alacak verecek sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle S.A yanında getirdiği pompalı tüfek ile Murat Ç.'ye ateş etmeye başladı. Sol omuz ve kolundan yaralanan Murat Ç., Kocaeli Devlet Hastanesine arkadaşı tarafından götürüldü. Oradan da Kocaeli Şehir Hastanesine sevk edildi. Öte yandan yaralının hayati tehlikesi bulunmadığı bilgisine ulaşıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.