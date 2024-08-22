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Alacak verecek tartışması kanlı bitti: 1 ölü

ÇANKIRI - Çankırı'da alacak verecek meselesi sebebiyle tartıştığı şahsın pompalı tüfekle vurduğu vatandaş hayatını kaybetti.

Olay, dün gece saatlerinde Buğday Pazarı Mahallesi Gül Sokak'ta bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ali Acar ile C.Ö. arasında alacak verecek meselesinden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında C.Ö., Ali Acar'ı, tüfekle ateş ederek yaraladı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ali Acar, Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ali Acar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. C.Ö. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.